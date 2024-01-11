Milli İstihbarat Akademisi nedir? Milli İstihbarat Akademisi alımları ne zaman?

Yayınlanma: 11.01.2024 - 16:18

Güncelleme: 11.01.2024 - 16:18

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) bünyesinde kurulan Milli İstihbarat Akademisi, istihbarat, güvenlik ve strateji alanlarında lisansüstü eğitim, bilimsel araştırma ve AR-GE çalışmalarını yürütecek.

MİLLİ İSTİHBARAT AKADEMİSİ NEDİR?

6 Ocak itibarıyla faaliyetlerine başlayan Akademi, istihbarat, güvenlik ve strateji alanlarında lisansüstü eğitim ve bilimsel araştırmalar gerçekleştirecek. Akademi'nin bu çalışmalarla Türkiye'de istihbarat alanının bir bilim dalı olarak yerleştirilmesi ve geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Akademi ile aynı zamanda Türkiye'nin istihbarat ve güvenlik alanındaki iddiasının güçlendirilmesi ve bu alandaki deneyiminin kavramsallaştırılması amaçlanıyor.

MİLLİ İSTIHBARAT AKADEMİSİ'NE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Milli İstihbarat Akademisi bünyesindeki enstitülerde açılacak yüksek lisans ve doktora programlarına, üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren ilgili lisans programlarından mezun olan ve akademi şartlarını karşılayan herkes başvurabilecek.

Bu programlarda eğitim gören öğrenciler, istihbarat, güvenlik, strateji, bölge çalışmaları, siber güvenlik ve kriptoloji, uydu-uzay sistemleri, yapay zeka ile veri analitiği ve benzeri alanlarda çalışmalar yürütebilecek.

MİLLİ İSTIHBARAT AKADEMİSİ NE ZAMAN ÖĞRENCİ ALACAK?

Milli İstihbarat Akademisi, bu yıl güz döneminde yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci almaya başlayacak. Milli İstihbarat Akademisine başvuru takvimi nisan ayında açıklanacak.

PROGRAMLARDAN MEZUN OLANLAR NE YAPABİLİR?

Akademide yüksek lisans ve doktora yapan öğrenciler, diğer üniversitelerde olduğu gibi akademik tez çalışmalarını tamamlayarak mezun olmaya hak kazanacak. Mezun öğrenciler özel sektör, akademi ya da devlet kurumlarında çalışabilecek.

AKADEMİNİN YÖK TANINIRLIĞI VAR MIDIR?

Akademiden alınan diplomanın YÖK tanınırlığı var. Tamamlanan tezler YÖK ulusal tez merkezinde yayınlanıyor.

AKADEMİ BÜNYESİNDE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN İŞLEVİ NEDİR?

Araştırma merkezleri istihbarat, güvenlik, strateji, bölge çalışmaları, yapay zeka, siber ve elektronik istihbarat gibi alanlarda bilimsel araştırma projeleri yürütecek. İlgili konularda çalıştaylar, sempozyumlar ve çeşitli bilimsel aktiviteler düzenleyecek. Araştırma ve diğer bilimsel faaliyet sonuçlarını raporlandırarak kamuoyu ile paylaşacak. Dinamik şekilde zaman içerisinde yeni araştırma alanları da kapsama alanına girecek.



