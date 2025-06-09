Milli Savunma Bakanlığı'na ait Personel Temin adresi üzerinden yapılacak olan MSÜ tercih sonuçları duyurusuyla birlikte, adaylar 2025 yılı tercih sonuçlarını görüntüleyebilecek. Peki, Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları açıklandı mı? 2025 MSÜ tercih sonuçları nasıl öğrenilir?





2025 MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 yılı tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Geçtiğimiz yıl tercih işlemleri 10 Mayıs’ta sona ermiş, sonuçlar ise 11 Haziran’da adayların erişimine açılmıştı. Bu yıl da benzer bir takvim izlenmesi bekleniyor. 2025 MSÜ tercih sonuçlarının 10-13 Haziran tarihleri arasında açıklanması öngörülüyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

2025 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.

Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.