MSB Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri ardından sonuç tarihi öne çıkıyor. Öğrenciler MSÜ tercih sonuçlarını MSB sayfasından görüntüleyebilecek. Peki, MSB Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.06.2024 - 17:06
MSB Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Milli Savunma Üniversitesi 2024 yılı MSÜ sınavı düzenlendi ve tercihler alındı. Sınava katılım gösteren öğrenciler MSÜ tercih sonuçlarını beklemeye başladı. Peki, MSB Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MSÜ 2024 tercihleri 3-10 Mayıs tarihleri arasıda alındı. Ancak sonuçlar henüz paylaşılmadı. Sonuçların Haziran ayı başında duyurulması bekleniyor.

Öte yandan 2023 yılı MSÜ tercihleri 3-29 Mayıs tarihlerinde alınmış, sonuçlar ise 20 Haziran tarihinde açıklanmıştı.

MSÜ tercih sonuçları açıklandığında https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresinden görüntüleniyor olacak.


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