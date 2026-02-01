MSÜ geç başvuruları için geri sayım başladı. Başvuruların sona ermesinin ardından MSÜ geç başvuru tarihi gündemdeki yerini aldı. Peki, MSÜ geç başvuruları ne zaman başlayacak? Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) ne zaman?

MSÜ BAŞVURULARI SONA ERDİ!

MSÜ başvuru işlemleri 5 Ocak tarihinde başladı 29 Ocak 2026 tarihinde sona erdi.

MSÜ GEÇ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

MSÜ geç başvuruları 3 Şubat 2026 Salı günü alınacak.

MSÜ 2026 SINAVI NE ZAMAN?

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak.

MSÜ GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün (3 Şubat 2026 tarihinde) sadece ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yüzde 50 artırımlı ödenmelidir. Geç başvuru gününde bankalardan yapılan ücret ödemesi sisteme aktarılamadığından bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.