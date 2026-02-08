2026 MSÜ sınavına sayılı günler kala, adayların odağında sınav yerlerine ilişkin duyuru bulunuyor. Peki, MSÜ sınav yerleri sorgulama ekranı açıldı mı? 2026 MSÜ sınav yerleri giriş belgesi açıklandı mı?
2026 MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ sınav giriş belgeleri henüz paylaşılmadı. Sınav yerleri genel olarak sınavdan yaklaşık 2 hafta önce yayımlanıyor. Bu bilgiler ışığında 1 Mart 2026 tarihinde yapılacak 2026 MSÜ sınav yerlerinin 16 Şubat haftasında yayınlanması bekleniyor.
2026 MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?
Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir.