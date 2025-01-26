MSÜ sınavı ne zaman? 2025 MSÜ sınav başvurusu bitti mi?
MSÜ sınav ve başvuru tarihleri ÖSYM 2025 sınav takviminin açıklanmasının ardından sınava girecek subay adayları tarafından araştırılıyor. Peki, MSÜ sınavı ne zaman? 2025 MSÜ sınav başvurusu bitti mi?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı için geri sayım sürmeye devam ederken, sınava katılım sağlayacak adaylar geç başvuru tarihini araştırmaya başladı. Peki, MSÜ sınavı ne zaman? 2025 MSÜ sınav başvurusu bitti mi?
MSÜ 2025 BAŞVURUSU NE ZAMAN?
MSÜ 2025 sınav başvuruları 02.01.2025-27.01.2025 tarihleri arasında alınacak. Başvuru işlemleri ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz doğrultusunda gerçekleştirilecek.
Başvuru ekranı gün içinde erişime açılacak. Ekranı aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz.
MSÜ 2025 NE ZAMAN?
ÖSYM yeni sınav takvimini paylaştı. Buna göre Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ 2025) 23.02.2025 tarihinde gerçekleştirilecek.
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