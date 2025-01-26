Yayınlanma: 26.01.2025 - 09:07

Güncelleme: 26.01.2025 - 09:07

Yeni yıla girilmesiyle birlikte İşgücü Uyum Programı (İUP) maaşları hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Peki, İUP maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

ZAMLI İUP MAAŞI NE KADAR OLDU?

İUP maaşları, çalışılan gün sayısına göre hesaplanmakta olup, Ocak ayında zamlı olarak hesaplara yatırılacak. 1 Ocak 2025 itibarıyla İUP maaşı günlük çalışılan gün sayısına göre belirleniyor ve 1.083 TL olarak güncellendi.

İUP MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalışanların maaş ödeme tarihleri henüz belli olmadı. Ancak İUP maaşlarının önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi halinde haberimize eklenecektir.

İUP'UN AMACI VE İŞLEYİŞİ

• Mesleki Eğitim: Program, işsiz bireylere teorik ve uygulamalı derslerle mesleki eğitim verir. Eğitim sürecinde bireylerin becerileri geliştirilir ve onların istihdam edilebilirlikleri artırılır.

• Maddi Destek: Eğitim süresince katılımcılara cep harçlığı olarak maddi destek sağlanır. Bu sayede işsiz bireylerin geçimlerini sağlamalarına katkıda bulunulur.

• İstihdam Sağlama: Eğitimi tamamlayan bireyler, iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan niteliklere uygun olarak istihdam edilme şansına sahip olur.