MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ saat kaçta başlayacak, bitecek?
Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) başvuruları 30 Ocak günü tamamlandı. MSÜ sınav tarihi ve sınav giriş yerleri, sınava çok az süre kala merak edildi. Peki, MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ saat kaçta başlayacak, bitecek?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav saati ve süresi sınava katılacak olan adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ saat kaçta başlayacak, bitecek?
MSÜ SINAVUI NE ZAMAN?
Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı kılavuzu geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştıç. Kılavuza göre, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ), 3 Mart 2024 Pazar günü 10:15'te başlayacak.
MSÜ SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetilecek.
Sınavda 165 dakika cevaplama süresi verilecek.
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