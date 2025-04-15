MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ ne zaman açıklanacak?
18 Mart'ta ÖSYM tarafından açıklanan MSÜ sınav sonuçlarının ardından, adaylar aldıkları puanlara göre MSÜ tercihlerini tamamladı. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ ne zaman açıklanacak?
Tercihlerini yapan adaylar ise gözlerini Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklanacak 2025 MSÜ tercih sonuçlarına çevirdi. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ ne zaman açıklanacak?
2025 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri, 24 Mart-18 Nisan tarihleri arasında tamamlanacak.
Buna göre; MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl mayıs ayının ikinci haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.
MSÜ 2. SEÇİM AŞAMASI (MÜLAKATLAR) NE ZAMAN?
MSB tarafından MSÜ 2. seçim aşaması tarihleri henüz açıklanmadı fakat geçtiğimiz yıl Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 26 Haziran-20 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.
MSÜ mülakatlarının bu yıl haziran ayı başlarında başlaması bekleniyor.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.
Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.
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