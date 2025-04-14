Yayınlanma: 14.04.2025 - 15:13

Güncelleme: 14.04.2025 - 15:13

Yüzbinlerce öğrencini sınav yerleri bursluluk sınav giriş belgesinin yayınlanmasıyla belli olacak. Sınavda başarılı olan öğrencilere, her ay düzenli olarak burs ödenecek. Peki, 2025 İOKBS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025 MEB İOKBS sınavı ne zaman?

İOKBS BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

Kılavuzda belirtildiği üzere, adayların sınava girecekleri bina, salon, sıra numarası ile varsa özel hizmet taleplerine ilişkin bilgiler, sınav tarihinden en az yedi gün önce Milli Eğitim Bakanlığı’nın www.meb.gov.tr adresinden duyurulacak.

İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8’inci sınıfları ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıf düzeylerinde öğrenim gören öğrenciler için 2025 yılı bursluluk sınavı tarihi belli oldu. Sınav, 27 Nisan 2025 Pazar günü saat 10:00’da gerçekleştirilecek.