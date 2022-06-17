MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

17 Haziran 2022 Cuma, 11:32

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 27 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın sonuçları 14 Nisan'da açıklanmıştı. Adaylar tercih işlemlerini 19 Mayıs'a kadar tamamlamıştı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına giren adaylar tercih sonuçlarını merakla bekliyor. MSÜ tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MSÜ tercih sonuçları henüz açıklanmadı.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl tercih sonuçları 11 Haziran 2021 tarihinde açıklanmıştı. MSÜ tercih sonuçlarının 17 Haziran 2022 tarihinde açıklanması bekleniyordu ancak MSÜ'den yeni bir açıklama geldi.

MSÜ'den yapılan açıklama şöyle:

"Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları askeri öğrenci temin faaliyeti kapsamında 2'nci seçim aşamalarına çağrılacak adayların sonuç duyurusu 20 Haziran 2022 Pazartesi günü yapılacaktır."

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?

2022 MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresi üzerinden açıklanacak.