MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta? MSÜ sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı?

26 Mart 2022 Cumartesi, 09:57

MSÜ sınav giriş yeri sorgulama ile adaylar sınava girecekleri öğrenerek önceden gidip yerinde gördü. Askerlik mesleğini yapmak isteyen adaylar, Milli Savunma Ünversitesi'nde eğitim alacak. Dolayısıyla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) düzenlediği 2022 MSÜ sınavı önem arz ediyor.

2022 MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 27 Mart 2022 Pazar günü saat 10.15'te yurt genelinde yapılacak. Adaylar sınav salonlarına saat 10.00'dan sonra alınmayacak.

2022 MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, MSÜ sınav giriş belgelerini TC kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecek. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alıyor.

Hiçbir aday sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılacak.

2022 MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ OLMAK ZORUNDA MI?

MSÜ sınavına girecek adayların yanlarında bulundurmaları gereken sınav giriş belgesinin renkli ya da siyah-beyaz olması fark etmiyor. Giriş belgesinin üzerindeki yazıların okunaklı ve fotoğrafın net olması önem arz ediyor.

Adaylar, sınav giriş belgesinin yanı sıra yanlarında; fotoğraflı nüfus cüzdanı, TC kimlik kartı, fotoğraflı ve üzerinde TC kimlik no yazan ehliyet veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaport bulundurmaları gerekiyor.

2022 MSÜ SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SAAT SÜRECEK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 27 Mart 2022 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve saat 13.00'te sona erecek. 165 dakika sürecek MSÜ sınavı sonuçları, yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacak. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılamayacak.