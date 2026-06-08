ÖSYM tarafından 1 Mart 2026’da uygulanan MSÜ sınavının sonuçları 24 Mart’ta adayların erişimine açılmış, tercih süreci ise 25 Mart-24 Nisan 2026 tarihleri arasında tamamlanmıştı. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MSÜ yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır?

MSÜ 2026 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı, MSÜ tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Ancak önceki yılların tercih ve değerlendirme süreçleri dikkate alındığında, 2026 MSÜ tercih sonuçlarının Haziran ayı içinde adayların erişimine açılması bekleniyor.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, tercih sonuçlarını Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi personel temin adresi olan personeltemin.msb.gov.tr üzerinden öğrenebilecekler.

Sonuçlar açıklandığında adaylara herhangi bir posta yoluyla bildirim yapılmayacak, bu nedenle resmi internet sitesinin düzenli olarak takip edilmesi gerekiyor.

MSÜ MÜLAKAT SÜRECİ VE İKİNCİ AŞAMA

Milli Savunma Bakanlığı tercih sonuçlarına göre baraj puanını geçen adaylar, mülakat sürecine katılmaya hak kazanacak. Bu adaylar, Ankara’da bulunan Kara Harp Okulu yerleşkesinde gerçekleştirilecek ikinci aşama sınavlara davet edilecek.

Bu aşamada adaylar şu testlerden geçecek:

- Hava Harp Okulu Adayları İçin: Psikomotor Testi

- Tüm Adaylar İçin: Fiziki Değerlendirme

- Fiziki Yeterlilik Testi (Spor)

- Mülakat

- Sağlık Muayenesi