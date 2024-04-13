MSÜ tercihleri için son gün ne zaman?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih işlemleri nisan ayı itibariyle başladı. Peki, MSÜ tercihleri için son gün ne zaman?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2024 - 22:00
MSÜ tercihleri için son gün ne zaman?
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Askeri öğrenci olabilmek için MSÜ sınavlarına giren ve aldıkları puanlara göre tercih işlemlerini gerçekleştirmek isteyen adaylar, tercih tarihlerini araştırıyor. Peki, MSÜ tercihleri için son gün ne zaman?

MSÜ TERCİHLERİ SON GÜN NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri, 3 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında tamamlanacak. ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2024-MSÜ) katılan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Millî Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.).


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