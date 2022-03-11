'Muayene ücretleriyle öğrenci okutan profesör'ün adı bulvara verildi

11 Mart 2022 Cuma, 13:35

Geçen yıl ocak ayında hayata veda eden Prof. Dr. Hakan Tuna’nın anısına, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne giden ve T.Ü. Rektörlük binası önünden geçen yola ‘Prof. Dr. Hakan Tuna Bulvarı’ adı verildi.

Trakya Üniversitesi (T.Ü.) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Balkan Yerleşkesi'nde düzenlenen bulvara ad verme programında yaptığı konuşmada, Tuna ile uzun yıllara dayanan bir dostluğu ve yol arkadaşlığı olduğunu söyledi.

Tuna'ya hiçbir zaman unutmayacaklarını belirten Tabakoğlu, "Üniversitemize ve öğrencilerimize büyük değerler ve güzel hatıralar bıraktı. Herkes tarafından sevilen, herkese iyiliği dokunmuş güzel bir insan. Bugün burada ona olan vefamızı göstermek için bir aradayız. Hatırasını yaşatacağız" diye konuştu.

Doç. Dr. Filiz Tuna da eşinin ölümünün yeri doldurulamaz bir boşluk bıraktığını belirterek, "Fakat buradaki kalabalığı görünce hepimizin hayatına dokunduğunu görebiliyorum. İyi ki varsınız, herkese teşekkür ederim" diye duygularını aktardı.

Törene Tuna'nın kızı Selen, oğlu Egemen Tuna, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Özel muayene ücretlerini "Bir öğrenci de sen okut" kampanyası aracılığıyla öğrencilere burs olarak dağıtması takdir toplayan TÜ Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesinin kurucu Dekanı Prof. Dr. Hakan Tuna geçen yıl kanser hastalığına yenik düşmüştü.











