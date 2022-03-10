Üniversiteler tatil mi? İşte 10-11 Mart 2022 kar tatili olan üniversiteler

10 Mart 2022 Perşembe, 11:33

Üniversite kar tatili son dakika haberi, öğrencileri sevindirdi. İstanbul'da kar yağışı, son yılların mart ayında yaşanan en soğuk mart ayının yaşanmasına neden olurken, ocak ayında yaşanan kar esaretinin tekrar etmemesi amacıyla birçok kamu kurumu ve üniversite, tatil kararı aldı. Üniversitelerde kar tatili günleri de netleşti.

BUGÜN VE YARIN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Sibirya'dan gelen Aybar kar fırtınası, yurt genelinde etkili olurken birçok ilde okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise düzeyindeki okullar pazartesi gününe kadar tatil edildi. Ayrıca İstanbul'daki özel ve vakıf tüm üniversitelerde 10-11 Mart 2022 günlerinde yüz yüze eğitim yapılmayacak. Üniversitelerde 14 Mart 2022 Pazartesi günü ders yapılıp yapılmayacağı ise daha sonra belli olacak.

ÜNİVERSİTELERDE KAR TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre, yoğun kar yağışı neticesinde İstanbul'daki üniversitelerde eğitime iki günlük ara verildi. Valiliğin açıklamasına göre üniversitelerde yüz yüze eğitime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilecek. Açıklama şöyle:

"İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir."

10-11 MART 2022 TATİL OLAN ÜNİVERSİTELER

İstanbul'daki üniversiteler 10-11 Mart 2022 günlerinde tatil ilan edildi.

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar yükseköğrenime ara verildiğini duyuran Yükseköğretim Kurulu (YÖK), "Değerli öğrencilerimiz İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 10 Mart 2022 günü için turuncu alarm verilmiştir. Bu doğrultuda İstanbul Valiliği, il genelindeki üniversite rektörlükleri ile yapılan istişareler doğrultusunda yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verildiğini açıklamıştır. Beklenen kar yağışının çevre illeri de etkileyeceği düşünülerek söz konusu illerdeki üniversitelerimizin bulundukları illerin valilikleriyle irtibata geçerek gerekli tedbirleri almasını önemle rica ederiz" açıklamasında bulundu.

Öte yandan Kocaeli Üniversitesi de aynı günlerde yüz yüze eğitime arar verdiğini duyururken, Sakarya Valiliği de kentteki üniversiterin 10-11 Mart 2022 tarihlerinde tatil olduğunu duyurdu.