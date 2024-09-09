Müdireden öğretmenlere ‘yıldırma’ politikası

Yayınlanma: 09.09.2024 - 10:19

Güncelleme: 09.09.2024 - 10:19

Aydın Efeler Atatürk Özel Eğitim Meslek Okulu’nda görev yapan öğretmenler, müdire Huriye Oktay’dan şikayetçi... Eğitim-İş Aydın Şube Başkanı Şaban Özdemir, Müdire Oktay’ın göreve geldiği günden bu yana öğretmenlere ve okuldaki diğer personellere yönelik baskıcı tutumları bulunduğunu söyledi. Oktay’ın son olarak okulda bulunan el sanatları atölyesini ‘düşmanca’ bir tutumla kapatmaya çalıştığını öne süren Özdemir, “El sanatları atölyesi temel iş becerileri, el göz koordinasyonu, iş disiplini konularında zihinsel engelli öğrencilere yönelik en temel atölyedir. Buna rağmen okul müdiresi yönetmeliğe de aykırı olarak, kamu tasarrufu kararlarına da uymadan, velilere baskı yapıp usulsüz toplantılarla el sanatları atölyesine öğrenci kaydını engellemiştir. Yine okulun maaş karşılığı derse girmesi gereken kadrolu öğretmeni varken; öğretmeni olmayan atölyeye sınıf açmış olup ücretli öğretmen görevlendirerek kamu zararına neden olunmuştur” dedi. Okul öğretmenlerinin, yılın başında öğretmenler kurulu toplantısında yapılan uygulamaların mevzuata uygun olmadığını söylemeleri üzerine, Oktay’ın “İstediğiniz yere şikâyet edin, kimseden korkmuyorum, ben kararı aldım, değiştirmiyorum, değiştirmeye de gerek görmüyorum” dediği de ileri sürüldü.

‘ÖĞRETMEN EĞİTİM-İŞ ÜYESİ OLDUĞU İÇİN...’

El sanatları atölyesinin öğretmeninin Eğitim-İş üyesi olduğuna dikkat çeken Özdemir, bu yapılanların öğretmenin sendikaya üye olmasından kaynaklandığını savundu. Özdemir, müdirenin ‘baskıcı uygulamalarının’ yanı sıra müdür yardımcısı Meltem Koçi Toktaş’ın da bazı öğretmenlere ‘baskıcı ve düşmanca’ tavır takındığını iddia etti. Toktaş’ın daha önce bu tavırlarından dolayı disiplin cezası aldığını da belirten Özdemir, buna karşın davranışlarında değişme olmadığını vurguladı. Özdemir, konuya ilişkin İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile görüştüğünü belirterek, “İlgili yetkililerin okul müdiresi Huriye Oktay'ı uyarmalarına rağmen okul müdiresi bildiğini okuyarak baskıcı ve hukuk tanımaz tutumlarına devam etmektedir. Eğitim-İş olarak; eğitim emekçilerine meydan okuyan ve gözdağı veren bu hadsiz idarecinin derhal görevden alınmasını ve ilgililer hakkında soruşturma açılmasını bekliyoruz. İdareciler sorunun kaynağı değil, çözüm kaynağıdır. Makamlar devlete meydan okumak için değil, hizmet etmek için tahsis edilmiştir. Atatürk Özel Eğitim Meslek Okulu müdiresi Huriye Oktay bu gücü, bu kural tanımazlığı kimlerden alıyor? Bu Ali kıran baş kesen davranışı, hangi güce dayanarak yapıyor?” ifadelerini kullandı.

‘HAKKINIZDA SORUŞTURMA AÇARIM’ TEHDİDİ

Özdemir’in ifadelerine göre, öğretmenler sorunlarını dile getirdiğinde müdire Oktay’ın “Hakkınızda soruşturma açarım” tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Özdemir, müdirenin tehditlerin yanı sıra öğretmenleri dinlememe, selam vermeme, öğretmenler kurulunda öğretmenlerin görüş, itiraz ve önerilerini tutanaklara yazdırmama gibi hareketler sergilediğini de dile getirdi. Özdemir, tüm bu hareketler kapsamında yaklaşık 20 öğretmenin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne dilekçe verdiğini belirtti. Özdemir, “MEB’in baskısı sonucu el sanatları atölyesini açıyor ama bu sefer de sadece otizmli öğrencileri oraya veriyor. Yine geri adım atmıyor. Bütün temel öğrencilerin o atölyeden faydalanması gerekiyor. Müfredat da bunu gerektiriyor” ifadelerini de sözlerine ekledi.



