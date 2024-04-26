Müfredat değişti mi? İntegral müfredattan kaldırıldı mı? Yeni müfredat ne zaman geçerli olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni müfredat programını paylaştı. Düzenlenen yeni sistemde bazı konuların kaldırıldığı ve değişikliğe gidildiği görüldü. Peki, müfredat değişti mi? İntegral müfredattan kaldırıldı mı? Yeni müfredat ne zaman geçerli olacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2024 - 20:41
Müfredat değişti mi? İntegral müfredattan kaldırıldı mı? Yeni müfredat ne zaman geçerli olacak?
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MEB düzenlenen yeni müfredat programını yayımladı. Programın ne zaman geçerli olacağı ve değişikliğe gidilen konular öğrenciler tarafından merak edildi. 12. sınıf konularından integralin müfredat programından çıkarılıp çıkarılmayacağı araştırılan konular arasında. Peki, Müfredat değişti mi? İntegral müfredattan kaldırıldı mı? Yeni müfredat ne zaman geçerli olacak? İşte ayrıntılar...

MÜFRADAT DEĞİŞİMİ NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Yeni müfredat 2024-2025 eğitim öğretim yılında her kademenin birinci sınıfında devreye alınacak.

Okul öncesi, ilkokul birinci, ortaokul beşinci ve lise dokunzu sınıflar yeni müfredatla eğitim görecek.

12. SINIF İNTEGRAL DERSİ KALKTI MI?

Ortaöğretim matematik ders programında yer alan 12. sınıf integral konusu müfredattan çıkarıldı. 12. sınıf matematik programında limit ve türev konuları ise kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

DERS SAATLERİ AZALTILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı tarafından yapılan açıklamaya göre ders saatleri kısaltılmayacak fakat konular sadeleştirilecek.


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