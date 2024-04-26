MEB 'yeni müfredat' taslağını paylaştı

Okullarda müfredat değişiyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) uzun süredir üzerinde çalışılan yeni müfredat taslağını kamuoyu ile paylaştı. Bir haftalık sürede görüş ve öneriler alınacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2024 - 14:36
MEB 'yeni müfredat' taslağını paylaştı
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Millî Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat taslağı, https://gorusoneri.meb.gov.tr adresinden kamuoyunun görüşüne sunuldu. Yeni müfredat taslağı için internet sitesi üzerinden bir hafta süresince görüş bildirilebilecek.

"TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ"

Milli Eğitim Bakanlı Yusuf Tekin, yeni müfredatın ismini "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" olarak tanımladıklarını ifade ederek, "Evrensel modellerden yararlanarak kendi değerlerimizi de sistemin içerisine yerleştirerek özgün bir model üretmeye çaba sarf ettik" açıklamasında bulunmuştu. 

Yeni müfredatta bilgi, dijital, finansal, görsel, kültür, vatandaşlık, veri, sürdürülebilirlik ve sanat olmak üzere 9 alanda öğrencilere okuryazarlık becerileri kazandırılması hedefleniyor.

"MÜFREDATI YÜZDE 35 SEYRELTTİK"

Tekin, mevcut müfredatın konu yoğunluğuna dikkati çekti. Müfredatı yetiştirmek için haftalık ders saatlerini artırmak yerine, konularda sadeleştirmeye gittiklerini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı, "Ders saatlerinde bir değişiklik yok, konularda sadeleşme var. Müfredatta yüzde 35'lik bir seyreltme içine girdik" dedi. 

Bir haftalık askı süresinin sonunda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı gelen eleştiri, görüş ve önerileri inceleyerek, müfredata son şeklini verecek.

Yeni müfredat 2024-2025 eğitim öğretim yılında her kademenin birinci sınıfında devreye alınacak.

Okul öncesi, ilkokul birinci, ortaokul beşinci ve lise dokunzu sınıflar yeni müfredatla eğitim görecek.

BİR HAFTALIK SÜREÇ

Bir haftalık askı sürecinin ardından “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nca son eleştiri, görüş, öneri ve paylaşımlar doğrultusunda revize edilecek ve son şekline ulaşacak.

Yeni müfredat, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda kademeli şekilde uygulanmaya başlanacak.


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