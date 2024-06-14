"Müfredat uygulanmaz"

Yayınlanma: 14.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.06.2024 - 04:00

Milli Eğitim Bakanlığı'nın “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” olarak sunduğu ve tüm eleştirilere rağmen kabul edip uygulamaya aldığı yeni eğitim müfredatı tüm yurtta protesto edilmeye devam ediyor.

Türkiye'nin dört bir yanında alanlara çıkan STK’ler ve yurttaşlar "Gerici müfredat istemiyoruz, karanlığa teslim olmayacağız” sloganları atarken eğitimciler laik eğitimin savunması için örgütlenme çağrısında bulundu.

“ÖĞRETMENLER DEĞERLERE SAHİP ÇIKAR”

Müfredatı öğretmenlerin uygulayacağına dikkat çeken Ulusal Eğitim Derneği Genel Başkanı Osman Gazi Oktay, “Müfredatın ete kemiğe bürünebilmesi için uygulanması gerekecek. Ben inanıyorum ki cumhuriyetimizin yani şu anda eğitim kurumlarında mezun olmuş bu mesleği yapan Atatürk devrim ve ilkelerinin cumhuriyetin değerlerine sahip olan öğretmenler bunu uygulamayacaktır. Güçlü eğitim sendikalarına bağlı cumhuriyetin öğretmenleri Atatürk'le cumhuriyetle ilgili kısımları ortadan kaldırdıysanız da bunu sınıfta işleyecektir. Yani bu değerleri ortadan kaldırılmasına müsaade etmeyecektir” diye konuştu.

“ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE VELİ ÖRGÜTLENMELİ”

Örgütlenmenin önemine değinen Osman Gazi Oktay, “Mümkün olan en geniş cepheyi örmek gerekiyor. Öğrenci, öğretmen ve veli sac ayağından oluşan yapılar bir araya getirilmeli. Emperyalizm böl, parçala, yut anlayışıyla çalışılıyor. İşverenlere ait bir tek sendika varken işçilere, emekçilere ait onlarca sendika var. Mümkün olan en geniş cepheyi örmek lazım. Eylem ve etkinlikler düzenlemek işte küçük küçük yapıları bir araya getirerek güçlü örgütlenmeler, güçlü yapılanmalar, en geniş cephenin oluşturulması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

KARAKAŞ: MÜCADELEMİZ SÜRECEK

İzmir Müfredata Hayır Platformu paydaşlarından Eğitim Sen 6 No’lu Şube Başkanı Bülent Karakaş da “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli olarak sunulan yeni müfredat yapılış yönüyle ve uygulanış yönüyle de kadük doğmuştur. Çünkü sadece bir düşüncenin programı olarak halka dayatılmak isteniyor. Bu toprakların mayası olan çoğulculuğu önemsemeyen yani çok inancı, çok kültürlülüğü, çok dilliliği önemsemeyen bir program gerçekçi değildir. Teknik olarak da bilimsel, laik, demokratik olmayan yollar izlenmiştir. Tüm bu yoksunluklar nedeniyle biz bu müfredatı reddediyoruz! Bu nedenle eylem ve etkinliklerimize başladık. Hem Eğitim Sen olarak hem de İzmir Müfredata Hayır Platformu olarak her tür eylem ve etkinliklerimiz devam edecektir” dedi.