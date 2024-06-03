‘Müfredata karşı birleşelim’ çağrısı

Yayınlanma: 03.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.06.2024 - 04:00

Eğitim Sen Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Tülay Yıldırım’ın moderatörlüğünde yapılan panelde açılış konuşmasını yapan Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, 11 Haziran’da bir etkinlik yürüteceklerini belirterek “Bu müfredatı geri püskürtmek için yapacağız. Bilim ve laiklik karşıtı bu müfredatı reddediyoruz ve geri çekin diyeceğiz. Edebiyatçılar ve Gezi direnişinden öğrendiklerimizi 11 Haziran’da fiili bir duruma dönüştürmemiz gerekiyor” dedi.

Irmak’ın ardından konuşan Prof. Dr. Adnan Gümüş ise “Bu program, ‘dinci ve tarikatçı eğitim anlayışıdır.’ Bu anlayış, ‘Skolastik programlama’ ile programlanmıştır” değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Hasan Aydın da “Program, bazen örtük bazen açık bir şekilde önümüze Batı uygarlığının karşısına bir İslam uygarlığı düşüncesiyle çıkıyor. Program yapıcısı, gençlere bu İslam uygarlığının öncüsü olmak ve onu inşa etmeyi misyon olarak götürüyor. Programın uygarlık ideali ve bu ideal için arzulanan insan tipi var” dedi.

Prof. Dr. Fevziye Sayılan ise şöyle konuştu: “AKP artık kendisini yaşatacak şekilde hazırlandı. Zaten eğitim yoluyla 20 yılda bir toplumu değiştiriyorsunuz. Cumhuriyet de aydınlanmacı eğitimle 20 yılda doğdu. Dolayısıyla bunun hafife alınacak bir yanı yok.”

