Müfredat’ı Geri Çekin Platformu, yeni müfredatın iptali istemiyle Danıştay'da dava açtı

Yayınlanma: 14.06.2024 - 15:32

Güncelleme: 14.06.2024 - 15:32

Müfredatı Geri Çekin Platformu üyeleri, 28 Mayısta onaylanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli müfredatının iptali için Danıştay'da açılan sonrasında Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak açıklama yaptı.

Irmak, ''Daha önce açıklanan hiçbir müfredat bu kadar gündemi meşgul etmemiş bu kadar tartışılmamıştır. Yeni müfredatın 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na aykırı. Diğer yandan Anayasa'nın laiklik ilkesine aykırı içerikler taşıyor'' dedi.

"TEHDİT EDİCİ BİR MÜFREDAT"

Yeni müfredatın toplumun büyük bir kesiminden tepki almasına rağmen bakanlığın ısrarla müfredatı uygulamaya devam ettiğini söyleyen Irmak, şöyle konuştu:

''Hem geleceğimiz için hem gelecek kuşaklar için memleketimiz için dünya ile yarışabilmek için hem de laik ve demokratik yaşam açısından tehdit edici bir müfredat. Sayın Bakan'ın bu uyarılarımıza rağmen hala belli bir kesimi yok sayması hatta ülkenin laik demokratik seküler yaşamdan yana olan kesimini yok sayarak inadım inat diyerek bir gerici ırkçı müfredat hazırlayıp gündeme sokması bizim açımızdan kabul edilemez.

Bu konu geçiştirilecek bir şey değil buna dönük bu platform eylem kararı aldı ve bunu sonuna kadar sürdürecektir. Eylül ayında bu müfredatta inat edilirse bu platform bileşenleri birçok eylemi daha önüne koyacak. Bugünde burada bulunmamızın sebebi buna bir yasal yönden de dava açmaktı. Platform bileşenleri ile davamızı açtık süreci takip edeceğiz.''