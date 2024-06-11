Eğitimde müfredat değişikliğine karşı eylem: 'Maarif modeli tesadüf değil'
MEB'in müfredat değişikliğine karşı bir araya gelen Müfredeta Hayır Platformu laik, bilimsel eğitim talebiyle yürüyüş gerçekleştirdi.
İzmir Müfredata Hayır platformu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) ilkokul ve liselerde müfredat değişikliğine karşı Konak metrosu önünde "Laik, bilimsel, demokratik eğitime karşı müfredata hayır diyoruz" sloganıyla bir araya geldi.
SGK binasına doğru yürüyüş yapmak isteyen
yurttaşların önü çevik kuvvet ekipleri tarafından kesildi. Valilik izinli
yürüyüşün engellenmek istenmesi "Yürüyüşün Valilik'e belirtilen saatten
yarım saat geç başlaması" gösterildi. Yapılan müzakereler sonucu platformun
yürüyüşüne izin verildi.
Platform üyeleri sık sık "Sermayeye değil eğitime
bütçe" "Laik, bilimsel, demokratik eğitim" ve "Eğitime
değil tarikata barikat" sloganları attı. Yapılan açıklamada "MEB yeni
müfredatın 10 yıldır hazırlandığını belirtiyor. Eğitimcilerin haberi yok,
sendikaların haberi yok. Kimlerle hazırlandı bu müfredat, tarikatlarla
mı?" dendi.
SGK önünde yapılan kısa oturma eylemi ardından okunan
açıklamada "2024/2025 eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, 1., 5.
ve 9. sınıflarda uygulanmaya başlanacak olan müfredat gibi önemli bir konuda
yapılan hazırlıkların eğitim alanında örgütlü sendikalar ve kamuoyundan uzak
şekilde gerçekleştirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
'MAARİF MODELİ TESADÜF DEĞİL'
MEB’in müfredat değişikliklerinde laik ve bilimsel eğitimin
geri plana itildiği vurgulanan açıklamada "Bütün ders kitaplarında ‘milli
ve manevi değerler’ merkeze alınmıştır. MEB’in öncelikli hedefi eğitimin
bilimsel esaslara dayanmasından çok, iktidarın siyasal ideolojisinin eğitim
müfredatı ve ders kitapları üzerinden açık ve gizli olarak öğrencilere
aktarılmasıdır. Müfredat taslağı başlığının 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'
olarak belirlenmiş olması bu nedenle tesadüf değildir" değerlendirmesinde
bulunuldu.
Açıklamada son olarak "Eğitim ve bilim emekçileri başta olmak üzere, öğrencilerimiz, velilerimiz ve tüm kamuoyu ile birlikte bilime ve laik eğitime açıkça meydan okumak anlamına gelen müfredat değişikliklerine karşı birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz" dendi.
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