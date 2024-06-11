Eğitimde müfredat değişikliğine karşı eylem: 'Maarif modeli tesadüf değil'

Yayınlanma: 11.06.2024 - 20:24

Güncelleme: 11.06.2024 - 20:27

İzmir Müfredata Hayır platformu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) ilkokul ve liselerde müfredat değişikliğine karşı Konak metrosu önünde "Laik, bilimsel, demokratik eğitime karşı müfredata hayır diyoruz" sloganıyla bir araya geldi.

SGK binasına doğru yürüyüş yapmak isteyen yurttaşların önü çevik kuvvet ekipleri tarafından kesildi. Valilik izinli yürüyüşün engellenmek istenmesi "Yürüyüşün Valilik'e belirtilen saatten yarım saat geç başlaması" gösterildi. Yapılan müzakereler sonucu platformun yürüyüşüne izin verildi.

Platform üyeleri sık sık "Sermayeye değil eğitime bütçe" "Laik, bilimsel, demokratik eğitim" ve "Eğitime değil tarikata barikat" sloganları attı. Yapılan açıklamada "MEB yeni müfredatın 10 yıldır hazırlandığını belirtiyor. Eğitimcilerin haberi yok, sendikaların haberi yok. Kimlerle hazırlandı bu müfredat, tarikatlarla mı?" dendi.

SGK önünde yapılan kısa oturma eylemi ardından okunan açıklamada "2024/2025 eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, 1., 5. ve 9. sınıflarda uygulanmaya başlanacak olan müfredat gibi önemli bir konuda yapılan hazırlıkların eğitim alanında örgütlü sendikalar ve kamuoyundan uzak şekilde gerçekleştirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

'MAARİF MODELİ TESADÜF DEĞİL'

MEB’in müfredat değişikliklerinde laik ve bilimsel eğitimin geri plana itildiği vurgulanan açıklamada "Bütün ders kitaplarında ‘milli ve manevi değerler’ merkeze alınmıştır. MEB’in öncelikli hedefi eğitimin bilimsel esaslara dayanmasından çok, iktidarın siyasal ideolojisinin eğitim müfredatı ve ders kitapları üzerinden açık ve gizli olarak öğrencilere aktarılmasıdır. Müfredat taslağı başlığının 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' olarak belirlenmiş olması bu nedenle tesadüf değildir" değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada son olarak "Eğitim ve bilim emekçileri başta olmak üzere, öğrencilerimiz, velilerimiz ve tüm kamuoyu ile birlikte bilime ve laik eğitime açıkça meydan okumak anlamına gelen müfredat değişikliklerine karşı birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz" dendi.