Mülakat mağdurları mücadelede 4 ayı devirdi: ‘40 ay da geçse ek atama hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz’

Yayınlanma: 03.03.2025 - 14:36

Güncelleme: 03.03.2025 - 14:36

Mülakat mağduru öğretmenler ek atama taleplerini almak için 120 gündür mücadele veriyor. 4 aydır hak arayışında olan mülakat mağduru öğretmenler bugün yine Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde toplandı. Öğretmenler, “Mücadele dersini öğretmenler veriyor” ve “Algı değil hakikat, adaletsiz mülakat” sloganları attı.

Öğretmenlerden Özkan Özdemir burada bir açıklama yaptı. 4 ay boyunca yaşadıkları “zulmü” anlatmaya çalıştıklarını aktaran Özdemir, "Çözüm için çalışmada bulunulmadı. Bakan, arkadaşlarımızla poz verme merasimine dönüşen görüşmeden sonra televizyonda, “Görüştüğümüz arkadaşlarımızdan haklı olan da var olmayan da var” diyerek kestirip attı. Son bir kişi kalana dek bu mücadelenin devam edeceğini ve ek atama hakkınızı almadan vazgeçmeyeceğimizi bilmeleri gerekiyor” dedi.

‘İNANÇLI OLDUĞUMUZU BİLSİN’

Hafta içi her gün saat 11’de MEB önünde buluşup basın açıklaması yapacaklarının bilgisi veren Özdemir, “AK Parti Genel Merkezi’nde ve milletin Meclisi’nde, milletin vekillerine bu mağduriyeti anlatıp, çözüm için çalışmalar yapmalarını rica edeceğiz. Bizim haklılığımızla beraber inançlı olduğumuzu da Bakan Bey’in anlaması lazım. Değil 4 ay, 40 ay bile geçse ek atama hakkımızı almaktan vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİ

Atama bekleyen öğretmenler yaşadıkları haksızlığı anlatmak için Çarşamba günü CHP 7. Genel Başkanı Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.