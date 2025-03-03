Mülakat mağdurları mücadelede 4 ayı devirdi: ‘40 ay da geçse ek atama hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz’
Mülakat mağduru öğretmenler ek atama isteğiyle çıktığı yolda 120’inci günü geride bıraktı. Öğretmenler, “Değil 4 ay, 40 ay bile geçse ek atama hakkımızı almaktan vazgeçmeyeceğiz” dedi.
Mülakat mağduru öğretmenler ek atama taleplerini almak için 120 gündür mücadele veriyor. 4 aydır hak arayışında olan mülakat mağduru öğretmenler bugün yine Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde toplandı. Öğretmenler, “Mücadele dersini öğretmenler veriyor” ve “Algı değil hakikat, adaletsiz mülakat” sloganları attı.
Öğretmenlerden Özkan Özdemir burada bir açıklama yaptı. 4 ay boyunca yaşadıkları “zulmü” anlatmaya çalıştıklarını aktaran Özdemir, "Çözüm için çalışmada bulunulmadı. Bakan, arkadaşlarımızla poz verme merasimine dönüşen görüşmeden sonra televizyonda, “Görüştüğümüz arkadaşlarımızdan haklı olan da var olmayan da var” diyerek kestirip attı. Son bir kişi kalana dek bu mücadelenin devam edeceğini ve ek atama hakkınızı almadan vazgeçmeyeceğimizi bilmeleri gerekiyor” dedi.
‘İNANÇLI OLDUĞUMUZU BİLSİN’
Hafta içi her gün saat 11’de MEB önünde buluşup basın açıklaması yapacaklarının bilgisi veren Özdemir, “AK Parti Genel Merkezi’nde ve milletin Meclisi’nde, milletin vekillerine bu mağduriyeti anlatıp, çözüm için çalışmalar yapmalarını rica edeceğiz. Bizim haklılığımızla beraber inançlı olduğumuzu da Bakan Bey’in anlaması lazım. Değil 4 ay, 40 ay bile geçse ek atama hakkımızı almaktan vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİ
Atama bekleyen öğretmenler yaşadıkları haksızlığı anlatmak için Çarşamba günü CHP 7. Genel Başkanı Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Edip Akbayram hayatını kaybetti
- 'Diploma' soruşturmasında yeni gelişme!
- Üsküdar'da Nevzat Tarhan programı iptal edildi
- ‘O Ses Türkiye’den ayrıldı’ iddiası: İzleyici ifşa etti!
- ‘İYİ Parti’den istifa eden vekil, CHP’ye katılıyor’
- İddia: Bahçeli'den, Demirtaş'a telefon
- TÜİK şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı!
- Cem Köksal'ın ifadesi ortaya çıktı
- ‘Neyin zulmünü yaşatıyorsunuz, neyin derdi var sizde?’
- Halk TV burada Yeni Şafak nerede!