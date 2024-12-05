Mülakatta 0.8 puan verdiler, kontenjan dışına çıktı

Yayınlanma: 05.12.2024 - 18:11

Güncelleme: 05.12.2024 - 18:19

Öğretmenlerin mülakat mağduriyeti sürüyor. Atanmayan öğretmenler mülakatların yarattığı haksızlığa karşı 'ek atama' talebiyle MEB önünde toplandı. Öğretmenlere, Gelecek Partisi Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin ile İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu da destek verdi.

Öğretmenler bakanlık önünden, "Emeğime dokunma, mülakatsız atama" ve Öğretmenler burada Yusuf Tekin nerede?" sloganları attı. Polis, öğretmenlerin bakanlık önünde oturmak için yanlarında getirdikleri sandalye ve kartonları alana almadı. Öğretmenler soğuk hava koşullarında, yerde oturmak durumunda kaldı.

‘KRİTER YOK’

Burada bir açıklama yapan Gelecek Partili Şahin, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki komisyonların farklı puanlamalar ortaya koyduğunu ifade ederek, “Burada bir kriter yok. Örneğin İstanbul Siyavuşpaşa’da mülakata giren arkadaşların KPSS puanına göre 1 puan fazla verilmiş ama farklı bölgelerde 3, 5, 7 puan veren yerler var.

Burada hakkaniyetsizlik var. Bölgesel farklılıktan dolayı bin 500 e yakın arkadaşımız kontenjan dışında kalmış. Biz ek atama talebimizi her platformda dile getireceğiz” dedi.

‘TARİHİN EN BÜYÜK HAK GASPLARINDAN BİRİ’

İYİ Partili Yüksel Selçuk Türkoğlu ise, “Bilal'e anlatır gibi tane tane anlatayım, tam anlaşılsın.Tarihin gördüğü en büyük hak gasplarından birini yaşıyor meslektaşlarımız. Burada siyaset yok. Burada, “Bize hak etmediğimiz halde kadro verin” talebi yok.

Saray, Meclis ve MEB bunu duymak zorunda: Hem haklarını gasp ediyorsunuz hem de bu soğukta oturmak için getirdiği sandalyeyi, kartonları bile sokmuyorsunuz. Bu meslektaşlarım cüzzamlı mıdır?” diye konuştu.

‘TEKİN, CUMHURBAŞKANININ SÖZÜNÜ YERE DÜŞÜRDÜ’

Türkoğlu, Bakan Tekin’i eleştirdi. “Bölgelerdeki komisyon farklılıklardan dolayı bin 500 meslektaşım hakkını kaybetti. “Bu mülakat kalkmalı” diye Sayın Cumhurbaşkanı da dedi. Bakınız bu bakan, Sayın Cumhurbaşkanının sözünü yere düşürdü. Sen nasıl bir bakansın?” dedi.

‘AHLAKSIZ TALİMATI KİM VERDİ?’

Emniyet mensuplarına da eleştirilerini yönelten Türkoğlu, “Böyle ahlaksız bir talimatı size kim verdi? Karton sokmamak, sandalye almamak nedir? Bu insanlar taşa mı oturacak? Anlaşılan amirleriniz Kim Jong-Un’a özenmiş. Muhataplar bize “Emir kuluyuz” diyor. Bu ilkelliğin de hesabını soracağız” ifadelerini kullandı.

‘BAKANIN SÖZÜNE GÜVENDİK’

Milletvekillerinin açıklamaları sonrasında mülakat mağduru, atanmayan öğretmenler Cumhuriyet’e konuştu.

Kayseri'den geldiğini söyleyen bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni, "Bir buçuk yıldır bekliyoruz. Bakanın sözüne güvenerek 2024 KPSS'ye de girmedik. Bazı illerin puanlamasında yapılan yuvarlamalarla kontenjan dışına çıktık. Hiçbir standart belirlenmemiş. Hal bu ki biz, sorulan sorulara doğru cevaplar verdik. Kendi alanımda bin 594 kişi alınacaktı. Ben bin 526'ıncı kişiydim. Mülakatta bana 2 puan verildi, sıralamam bin 805'e geriledi” dedi.

‘ABARTILI PUANLAR YÜZÜNDEN ELENDİK’

İstanbul'dan gelen bir okul öncesi öğretmeni ise 53 bin kişinin girdiği sınavda 16'ıncı olduğunu belirtti ve mülakat puanlarının yuvarlanmasıyla 942'inci sıraya gerileyerek kontenjan dışında kaldığını söyledi.

Mülakat mağduru öğretmen, "Bize daha az puan verildiği için değil başkalarına abartılı puanlar verildiği için elendik. Ek atama istiyoruz. Başörtüsü mağduriyeti yaşamış ve o dönem okuyamamış bir insanım. Bu hükümetin en övündüğü şeylerden biri bu mağduriyeti kaldırmaktı ama yerine daha kötü bir zulmü getirdiler” diye konuştu.

‘İLLERİN PUAN ORTALAMALARI AÇIKLANSIN’

Mülakata Ankara'da giren Türk Dili ve Edebiyatı bir öğretmen de, "Nedense bakanın memleketi Erzurum'da yüksek puanlar veriliyor. Bakanlık Türkiye genelinde illerin mülakat puan ortalamasını açıklasın" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'dan İstanbul'a gidip mülakata giren depremzede bir öğretmen ise "Mülakatta sıralamam 687'den, bin 363'e geriledi. Bana sadece 0.8 puan verdiler ve kontenjan dışına çıktım. Ek atama talep ediyoruz” dedi.