Mülakatta aç kapa yöntemi

Yayınlanma: 21.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.09.2024 - 04:00

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Danıştay’ın mülakatların devamına ya da kaldırılmasına ilişkin kararını bekledikleri için 20 bin öğretmen atanmasına ilişkin mülakat sonuçlarını açıklamadığını önceki gün duyurdu. Mülakat sonuçları, önceki gün e-Devlet üzerinden ulaşıma açıldı ve birçok aday sonuçları gördü ancak kısa bir süre sonra sistem kullanıcılara kapatıldı. Mülakat sonuçlarına ilişkin konuşan eğitimci Özgür Bozdoğan, “Mülakatın ‘istenmeyeni elemek, kendisine yakın olanı istihdam etmek’ olduğunu söylemiştik. Tam da böyle bir süreç yaşandı” dedi.

‘TORPİL Mİ YAPTINIZ?’

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay da MEB’in mülakat sonuçlarını yayımlayıp kaldırmasına tepki gösterdi. “Yarım saat sonra sonuçlar kayboldu. Bu bir şeylerin gizlenmesinden başka bir anlam taşımamaktadır. Neyin öğrenilmesini istemediniz? Kimlere torpil yaptığınızı, kimlerin hayatını kararttığınızı gizlemek mi istiyorsunuz? Ya da torpil yaparken birilerini mi atladınız?”