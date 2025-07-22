Yerleştirmeye esas nakil işlemi için tercih başvuruları araştırılıyor. Peki, Nakil işlemleri başladı mı? MEB Nakil işlemleri nasıl yapılır?
NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN AÇILACAK 2025?
14-24 Temmuz 2025 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması
4 Ağustos 2025 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi
4-6 Ağustos 2025 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
8 Ağustos 2025 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
8-12 Ağustos 2025 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
14 Ağustos 2025 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
15-21 Ağustos 2025 Boş Kalan Kontenjanlara, Hiçbir Yere Yerleşemeyen Öğrenciler İçin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
22 Ağustos 2025 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması