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Nakil işlemleri başladı mı? MEB Nakil işlemleri nasıl yapılır?

Nakil işlemleri başladı mı? MEB Nakil işlemleri nasıl yapılır?

22.07.2025 16:01:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Nakil işlemleri başladı mı? MEB Nakil işlemleri nasıl yapılır?

Lise tercih işlemleri, Bakanlığın https://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listesinde yer alan okullara göre öğrenci ve velisi tarafından 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılıyor. Peki, Nakil işlemleri başladı mı? MEB Nakil işlemleri nasıl yapılır?

Yerleştirmeye esas nakil işlemi için tercih başvuruları araştırılıyor. Peki, Nakil işlemleri  başladı mı? MEB Nakil işlemleri nasıl yapılır?

NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN AÇILACAK 2025?

14-24 Temmuz 2025 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

4 Ağustos 2025 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi

4-6 Ağustos 2025 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

8 Ağustos 2025 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

8-12 Ağustos 2025 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

14 Ağustos 2025 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

15-21 Ağustos 2025 Boş Kalan Kontenjanlara, Hiçbir Yere Yerleşemeyen Öğrenciler İçin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

22 Ağustos 2025 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması

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