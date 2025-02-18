Yayınlanma: 18.02.2025 - 10:30

Güncelleme: 18.02.2025 - 10:30

Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre nisan ayında gerçekleşecek ara tatil, eğitim-öğretim maratonunda kısa bir soluklanma imkanı tanıyacak. Peki, Nisan ara tatili ne zaman başlayacak? Nisan ara tatili kaç gün sürecek?

İKİNCİ ARA TATİL TARİHLERİ

İkinci ara tatil, 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.,

ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün tatil yapacak olan öğrenciler, 7 Nisan Pazartesi günü eğitimlerine kaldığı yerden devam edecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

9 Eylül'de başlayan 2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran 2025'te sona erecek.

2024-2025 EĞİTİM YILI 2. DÖNEM TAKVİMİ

İkinci Dönem Başlangıcı: 3 Şubat 2025 Pazartesi.

İkinci Dönem Ara Tatili: 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

İkinci Dönem Sonu: 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.