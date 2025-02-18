Yayınlanma: 18.02.2025 - 09:28

Güncelleme: 18.02.2025 - 09:28

Dünyanın dört bir yanında yaşayan Müslümanlar, ramazan ayının ilk sahur tarihini merak ediyor. Peki, İlk sahur ne zaman? İlk sahur saat kaçta?

İLK SAHUR NE ZAMAN?

İlk oruç için yurttaşlar 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahura kalkacak.

Yani 1 Mart'ta milyonlarca yurttaş ilk gün oruçlarını tutacak.

Sahur oruç tutmaya niyet etmeden önce yapılan son yemek olduğu için, bu tarihte Müslümanlar sabah ezanı öncesi oruçlarını tutmaya hazırlık yapacak.

Bu özel gece, Ramazan ayının manevi atmosferine adım atılacak ilk an olacak. Oruç için hazırlıklarını tamamlayan müslümanlar, sabah namazından önce sahura kalkarak, gün boyu oruç tutmaya niyet edecekler.

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

2025 yılında Ramazan’ın ilk orucu 1 Mart Cumartesi günü tutulacak. Bu tarihten itibaren, Müslümanlar sabah ezanıyla birlikte oruçlarına niyet edecekler. Oruç, sabah namazı öncesi kalkılan sahurun ardından başlayacak ve akşam ezanıyla sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 2025 yılında 30 Mart Pazar günü başlayacak. Bayramın son günü ise 1 Nisan Salı olacak.

Ramazan ayının son orucunun tutulmasının ardından, 3 gün sürecek bayram tatili başlayacak. Bayramın bir gün öncesi olan 29 Mart Cumartesi günü ise arefe günü olarak kabul edilecek ve tatilin ilk günü yarım gün olarak uygulanacak.