Nişantaşı Üniversitesi’nde akademisyenler işten çıkarıldı: ‘Boyun eğmeyenlere ceza’

14 Eylül 2022 Çarşamba, 04:00

Eğitim-Sen, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ve Vakıf Üniversiteleri Dayanışma Meclisi, dün Nişantaşı Üniversitesi Maslak Neotek kampusu önünde basın açıklaması yaptı.

Vakıf üniversitelerindeki işten çıkarmalara, ücret eşitsizliğine ve baskıya karşı yapılan açıklamada Nişantaşı Üniversitesi’nde ücret eşitlemesi talebinde bulunan 40’a yakın akademisyeni işten çıkarıldığına dikkat çekildi. Açıklamada, “5 Eylül itibarıyla Nişantaşı Üniversitesi 5 akademisyenin daha işine son verdi. Üstelik işine son verilen akademisyenlerden ikisi mart ayında işten çıkartılmış ve haziran ayında idare mahkemesinin vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararı ile görevlerine dönmüşlerdi. Akademisyenler, üniversite yönetiminin baskılarına boyun eğmemenin bedeli olarak cezalandırılmaya çalışılmaktadır” denildi.