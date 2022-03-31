Nişantaşı Üniversitesindeki işten çıkarmalar meclis gündeminde

31 Mart 2022 Perşembe, 12:28

Sibel Özdemir, Nişantaşı Üniversitesi'nin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ücret artışı talebinde bulunan araştırma görevlileri ile onlara destek veren akademisyenlerin 'Kod 22' ile tazminatsız olarak işten çıkarmasına ilişkin Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

Özdemir, önergesinde şunları kaydetti:

“Yasa maddesinin uygulanması için Anayasal haklarını kullanarak haklarını arayan akademisyenler, bazı vakıf üniversite yönetimleri tarafından çeşitli şekillerde tehdit edilmekte veya haksız yere işlerine son verilmektedir. Nişantaşı Üniversitesi’nde öğretim elemanları, çok uzun zamandır ağır çalışma ortamında çalıştıklarını, üniversite yönetimi tarafından yasaların hiçe sayıldığını ve yönetici amirlerinden sürekli olarak mobbinge maruz kaldıklarını paylaşmakta. Yasanın uygulanması ve ‘eşit işe eşit ücret’ talebiyle üniversite yönetimine dilekçe veren öğretim elemanlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 30 araştırma görevlisinin işten çıkarıldığı ve bu sayının artacağının tahmin edildiği de ifade edilmektedir. Üniversitenin İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından çağrılan araştırma görevlilerinin ‘performans düşüklüğü’ gerekçesiyle işlerine son verildiği iddia edilmektedir.”

CHP'Lİ ÖZDEMİR'DEN BAKAN ÖZER'E SORULAR

Sibel Özdemir, Bakan Özer’den şu sorulara yanıt istedi:

“17 Nisan 2020 tarihinden bu yana aylara göre Nişantaşı Üniversitesi’nde işe başlayan ve iş akdi sonlandırılan akademik personelin unvanlarına göre sayısal dağılımı nedir?

Nişantaşı Üniversitesi’nin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ek madde 8 ile yasal güvence altına alınan ‘vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarına, unvanlarına göre devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen ücret tutarından az ücret verilemez’ düzenlemesinin gereğini yapmadığı gerekçesiyle Bakanlığınıza veya YÖK’e yapılan bir şikâyet var mıdır? Söz konusu yasa maddesini uygulamadığı gerekçesiyle üniversiteyle ilgili bugüne kadar YÖK Denetleme Kurulu tarafından herhangi bir inceleme, araştırma veya soruşturma yapılmış mıdır? Bu süreçler sonucunda hangi somut adımların atılması sağlanmıştır?

Nişantaşı Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na çağrılan araştırma görevlilerine arabulucu eşliğinde para teklif edildiği ve yasal tazminatın çok altında kalan bu rakamı kabul etmeyenlere de ‘Kod 22’den çıkarıldınız ama ya bu parayı kabul edersin ya da tazminat vermeyiz’ denildiği iddiaları doğru mudur? Bu iddialara ilişkin Bakanlığınızın veya YÖK’ün bir inceleme, araştırma veya soruşturması olacak mıdır?

29 Mart 2022 tarihinde basına yansıyan görüntülerde Nişantaşı Üniversitesi’nde araştırma görevlilerinin işten çıkarılması sonrasında Rektör Yardımcısı’nın kendisini alkışlarla protesto eden öğretim elemanlarının üzerine yürümesi ve hakarete varan sözler sarf etmesi nedeniyle hakkında herhangi bir inceleme veya soruşturma açılması gündeminizde midir?

Nişantaşı Üniversitesi’nde yaşanan süreçler ve özellikle araştırma görevlilerin maruz kaldığı haksızlıkların kamuoyuna yansımasının ardından YÖK’ün bir müdahalesi olmuş mudur? İlgili yasanın uygulanması ve mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla YÖK’ün üniversite yönetimi ile bir görüşmesi olmuş mudur?”