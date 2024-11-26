Nitelikli Eğitim Çalıştay'ında sonuç bildirgesi yayımlandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Nitelikli Eğitim Üretken Öğretmen Derneği'nin (NE-DER) ortaklaşa düzenlediği "Nitelikli Eğitim Çalıştayı'nda sonuç bildirgesi açıklandı. Bildiride, “Ne Öğretmen Akademisi, ne kayırmacı mülakat ne formasyon eğitimi aldatmacası... Çözüm aynı kampüs içinde Öğretmen Liseleri ve Öğretmen Üniversiteleri” denildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Nitelikli Eğitim Üretken Öğretmen Derneği (NE-DER) işbirliği ile iki gün süren “İzmir Nitelikli Eğitim Çalıştayı”nda sonuç bildirgesi yayımlandı. Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde 20 kentten gelen eğitimcinin katılımıyla yapılan çalıştayda sonuç bildirgesi yayımlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve çalıştaya katılan eğitimci, akademisyen, meslek örgütü temsilcileri, öğrenci velileri, sanatçılar yaptıkları konuşmalarla geleceğin yol haritası olacak önerilerde bulundu.
Sonuç bildirgesinde, “Ne Öğretmen Akademisi, ne kayırmacı mülakat ne formasyon eğitimi aldatmacası... Çözüm aynı kampüs içinde Öğretmen Liseleri ve Öğretmen Üniversiteleri” ifadeleriyle başlayan sonuç bildirgesinde, “Ne-Der üye ve paydaşları olarak Türkiye’de akıl ve bilimin yol göstericiliğinde, kapsayıcı, Türkiye şartlarına uygun, uygulanabilir bir eğitim reformu yapılması acildir, zorunludur! Buna bağlı olarak nitelikli üretken öğretmeni yetiştirecek olan Öğretmen Üniversiteleri bir an önce açılmalıdır” ifadeleri yer aldı.
NE-DER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özdemir imzasıyla yayımlanan bildirgede tespitler şu şekilde sıralandı:
- Mevcut eğitim sistem ve anlayışı yoksulluğun önlenmesi ve adaletin sağlanması süreçlerine gereken katkıyı sağlayamadı. Kişinin eğitim hakkı ile devletin eğitim ödevi dengelenemedi. Yapılan reformların hiçbiri çağın hızla değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun olmadı.
- Öznesi insan olan eğitimin ana aktörü öğretmen her bakımdan ihmal edildi, öğretmen yetiştirme düzeni bozuldu. Eğitimin kalitesi ve öğretmenin mesleki saygınlığı azaldı.
- Sanayi devrimini kaçıran ve bunun sonuçlarına katlanan Türkiye'nin bu defa dijital çağ ve yapay zekâ devrimini kaçırmaması gerekiyor. Hızlanan teknoloji treni ilgisiz kalanlarla arayı açıyor.
- Bugünün çocuklarını evrensel bilgi birikimiyle, çağın teknolojisiyle, inovatif üretim odaklı bir eğitim anlayışıyla geleceğe hazırlamak gerekir.
- Bunu sağlamak için acilen kamusal bir eğitim reformu yapılması, aynı reform içinde dijital çağın ihtiyaçlarını karşılayacak tam donanımlı öğretmeni yetiştirecek Öğretmen Liselerine dayalı, kuramla uygulamanın aynı önem ve önceliğe sahip olduğu Öğretmen Üniversitelerinin Öğretmen 4.0 yaklaşımıyla bir an önce kurulması şarttır !
- Ne-Der ülkenin tüm bölgelerine olabildiğince eşit dağıtılmış, 4 yılı lise 4 yılı üniversitesi olmak 8 yıl eğitim verilen, fiziksel ve sanal altyapısı hazır yerleşkeler içinde, öğrencilerin birer eğitim yurtseveri olarak mezun olacağı, doğa ile uyumlu bir eğitim-öğretim ortamı önermektedir.
- Kampüslerin fiziki altyapısında yapay zekâ, astronomi, felsefe, doğa eğitimi, üretim odaklı ar-ge, bireysel yetenekleri ortaya çıkarmayı amaçlayan kültür sanat ve spor eğitiminin verildiği özel laboratuvar ve işlikler bulunacak, bu okullarda anaokulundan üniversiteye her eğitim kademesinde ihtiyaç duyulan dallarda lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğretmen yetiştirilecektir.
- Dijital çağın üretken öğretmeni özlük hakları, mesleki donanım ve saygınlık bakımından dünyadaki örnek ve emsallerinden geride kalmayacak; yerel yönetim organlarında, sivil toplum kuruluşlarında eğitimin ve mesleğinin etkin temsilcisi olacaktır.
- Ne-Der'in, eğitim tarihinin ülkemizde ve dünyada başarısı kanıtlanmış uygulamalarını dikkate alan, öğretmenliği bir meslek olmanın ötesinde insan yetiştirme sanatına dönüştürmeyi amaçlayan Projesi salt bir nitelikli eğitim projesi olmayıp üretim odaklı bir sosyo - ekonomik kalkınma projesidir.
- Nitelikli Eğitim Üretken Öğretmen Çalıştayına katılanlar, Ne-Der Projesinin hayata geçirilebilmesi için uygun bir sosyal ve siyasal iklim gerektiğinin farkındadır. Bu iklimin oluşması zamanın akışına bırakılmayacak, son ve en geniş katılımlı örneğini İzmir’de gerçekleştirdiğimiz tanıtım ve farkındalık oluşturma çalışmaları hızlandırılacaktır.
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