Nitelikli Eğitim Çalıştay'ında sonuç bildirgesi yayımlandı

Yayınlanma: 26.11.2024 - 11:58

Güncelleme: 26.11.2024 - 11:58

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Nitelikli Eğitim Üretken Öğretmen Derneği (NE-DER) işbirliği ile iki gün süren “İzmir Nitelikli Eğitim Çalıştayı”nda sonuç bildirgesi yayımlandı. Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde 20 kentten gelen eğitimcinin katılımıyla yapılan çalıştayda sonuç bildirgesi yayımlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve çalıştaya katılan eğitimci, akademisyen, meslek örgütü temsilcileri, öğrenci velileri, sanatçılar yaptıkları konuşmalarla geleceğin yol haritası olacak önerilerde bulundu.

Sonuç bildirgesinde, “Ne Öğretmen Akademisi, ne kayırmacı mülakat ne formasyon eğitimi aldatmacası... Çözüm aynı kampüs içinde Öğretmen Liseleri ve Öğretmen Üniversiteleri” ifadeleriyle başlayan sonuç bildirgesinde, “Ne-Der üye ve paydaşları olarak Türkiye’de akıl ve bilimin yol göstericiliğinde, kapsayıcı, Türkiye şartlarına uygun, uygulanabilir bir eğitim reformu yapılması acildir, zorunludur! Buna bağlı olarak nitelikli üretken öğretmeni yetiştirecek olan Öğretmen Üniversiteleri bir an önce açılmalıdır” ifadeleri yer aldı.

NE-DER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özdemir imzasıyla yayımlanan bildirgede tespitler şu şekilde sıralandı: