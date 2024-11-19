Nitelikli eğitim İzmir’de masaya yatırılacak

Yayınlanma: 19.11.2024 - 16:27

Güncelleme: 19.11.2024 - 16:27

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Nitelikli Eğitim Üretken Öğretmen Derneği (NE-DER) “İzmir Nitelikli Eğitim Çalıştayı” düzenliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde 23 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 09.30’da başlayacak olan ve iki gün sürecek çalıştaya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve NE-DER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özdemir’in yanı sıra Türkiye’nin 20 ilinden gelen çok sayıda eğitimci, yönetici, eğitim tarihçisi, akademisyen, belediye başkanı, öğrenci velisi ve değişik meslekten yurttaşlar katılacak.

Çalıştayda ülkenin ihtiyaç duyduğu ‘Nitelikli Üretken Öğretmen Yetiştirme Projesi’ konuşulacak.