Nitelikli eğitim İzmir’de masaya yatırılacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Nitelikli Eğitim Üretken Öğretmen Derneği (NE-DER) işbirliği ile iki gün sürecek olan “İzmir Nitelikli Eğitim Çalıştayı”nda düzenlenecek. ‘Nitelikli Üretken Öğretmen Yetiştirme Projesi’ konuşulacağı çalıştaya 20 kentten eğitimciler katılacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Nitelikli Eğitim Üretken Öğretmen Derneği (NE-DER) “İzmir Nitelikli Eğitim Çalıştayı” düzenliyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde 23 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 09.30’da başlayacak olan ve iki gün sürecek çalıştaya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve NE-DER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özdemir’in yanı sıra Türkiye’nin 20 ilinden gelen çok sayıda eğitimci, yönetici, eğitim tarihçisi, akademisyen, belediye başkanı, öğrenci velisi ve değişik meslekten yurttaşlar katılacak.
Çalıştayda ülkenin ihtiyaç duyduğu ‘Nitelikli Üretken Öğretmen Yetiştirme Projesi’ konuşulacak.
Etiketler: #İzmir Büyükşehir Belediyesi #İzmir #eğitim #Cemil Tugay
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