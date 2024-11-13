ÖGG başvuruları ne zaman? Özel Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitim sınavı ne zaman?
Yılın son Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından aralık ayında gerçekleştirilecek. Peki, ÖGG başvuruları ne zaman? Özel Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitim sınavı ne zaman?
Özel Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitim sınavı (ÖGG) önümüzdeki günlerde yapılacak. Peki, ÖGG başvuruları ne zaman? Özel Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitim sınavı ne zaman?
ÖGG SINAVI NE ZAMAN?
Özel Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitim sınavı 15 Aralık 2024 Pazar günü uygulanacak.
ÖGG SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Özel Güvenlik sınav sonucu sorgulama ekranı egm.gov.tr'de.
ADAYLARIN BAŞARILI OLMASI İÇİN KAÇ PUAN ALMASI GEREKİYOR?
Silah farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
Etiketler: #ÖGG #ögg sınavı
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