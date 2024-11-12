Yayınlanma: 12.11.2024 - 15:34

Güncelleme: 12.11.2024 - 15:34

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları 25 Ekim’de açıklandı. Ardından 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama kılavuzu yayımlandı. Peki, Sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman? Sözleşmeli öğretmen tercihleri nasıl yapılır?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama kılavuzunu yayımladı.

Kılavuzda, MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmak üzere 17 Mayıs'ta yayımlanan "Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu" kapsamında sözlü sınava giren adaylardan başarılı olanların tercih ve atama işlemlerine ilişkin bilgiler yer aldı.

Buna göre sözleşmeli öğretmen tercihleri, 14-20 Kasım 2024 tarihleri arasında alınacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tercih başvuru süreci 14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım saat 16.00'da sona erecek.

Adaylar, kurum tercih başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak ve tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmeyecek.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.