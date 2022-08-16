Öğrenci affı başvuruları başladı
Üniversiteler öğrenci affı başvurularını almaya başladı. Yüksek öğrenimi yarıda kesilen öğrenciler okullarına geri dönebilecek.
Üniversitelerden daha önce ilişiği kesilenlerle, bir programı kazandığı halde kayıt yaptıramayanların okullarına geri dönebilmesine imkan sağlayan düzenleme, 5 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.
TRT Haber'de yer alan habere göre; bu kapsamda üniversiteler başvuruları almaya başladı.
Başvuru tarihine göre öğrenciler güz ya da bahar dönemine kayıt yaptırabilecekler.
Öğrenci affından; intihal yapanlarla terör örgütleri veya devletin güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapılara üyeliği nedeniyle ilişiği kesilenler yararlanamayacak.
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