Öğrenci ve veliler üniversiteye geçiş sınavını değerlendirdi: Bu sistemle güzel bir sonuç beklemek hayal
Sınavdan çıkan çocuklarını alkışlarla karşılayan veliler “Bu eğitim sisteminde güzel bir sonuç beklemek ne kadar mümkün bilmiyorum. Çocuklar ‘Okusam ne olacak ki?’ diye düşünüyor. Umutları kalmadı” dedi.
Alan Yeterlilik Testi, sınava giren öğrencilerin çoğunluğu tarafından ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testleri’ne (TYT) göre daha zor bulundu.
Sınavdan çıkan öğrenciler, düşüncelerini Cumhuriyet’e değerlendirdi:
- Ahmet Kuru: Edebiyat bölümü biraz zorladı, matematiğe hiç bakamadım çünkü çok zordu.
- Akasya Kartal: TYT’de ben çok zorlandım ama AYT’nin daha zorlayıcı ve seçici olduğunu düşünüyorum.
- Mert Demir: AYT benim için TYT’ye göre daha kolaydı çünkü sayısalım daha iyi.
- Batuhan Tiktaş: Benim için güzel geçti ama zor bir sınavdı.
‘UMUTLARI KALMADI’
Oğlunun sınavdan çıkmasını bekleyen Dilek Bıyık, “Çocukları bu kadar strese sokan bir sistemi yanlış buluyorum, bence böyle olmamalı” diye konuştu. Aysel Özgün ise sınavların çocuklara ağır geldiğini belirterek “Devlet okullarındaki eğitim yetmediği için mecbur özel derslere, dershanelere yöneliyoruz.Okullarda kaliteli bir eğitim olsa böyle olmaz” dedi. Oğlunu bekleyen Erdoğan Tepen ise çocukların bir umudunun kalmadığını ifade ederek “Bu eğitim sisteminde güzel bir sonuç beklemek hayal. Çocukların hiçbirinde artık umut kalmadı” dedi.
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