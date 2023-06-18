Cumhuriyet sınavın nabzını tuttu: Tek sınav saçma

Yayınlanma: 18.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.06.2023 - 03:00

Sınav sonrasında Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan öğrenciler, genel olarak sınavı kolay bulduklarını söyledi.

Öğrenciler, “Sınav iyi geçti. Benim için Türkçe biraz daha zordu, matematik diğer derslere göre daha iyi geçti. Süre açısından Türkçede biraz zorlansam da yetiştirebildim” dedi. Başka bir öğrenci de sınavı zor bulduğunu söyledi. Sınavın kolay olduğunu düşünen başka bir öğrenci de “Bence sorular çalışan öğrenciler için kolaydı” ifadelerini kullandı.

(Çocuğunu sınava götüren bir baba, okul önünde beklerken Cumhuriyet okudu.)



‘VELİLER DE ETKİLENİYOR’

Veliler de öğrenciler kadar sınav için heyecanlıydı. Velilerden Sevim Demir, “Tek bir sınavla tüm bir senenin kaderinin belirlenmesini saçma buluyorum ve bunun yarattığı stres öğrencilere çok fazla geliyor. Yine bu şartlar altında çocuklar ellerinden geleni yapıyor” dedi.

Veli Deniz Akdeniz ise “Ben de lise öğretmeniyim o yüzden bu sınav süreçlerinin yakın tanığıyım. Çok eşit bir sınav olmuyor. 3-4 yıllık bir süreçte çocukların başarısını sadece bir sınavla ölçmek olacak şey değil. Bu süreçte öğrenciler olumsuz etkileniyorlar. Sadece o da değil biz veliler de bu anlamda etkileniyoruz” diye konuştu.