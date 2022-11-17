Öğrenciler simit dahi alamazken MEB 'ucuz ekmek' peşinde

17 Kasım 2022 Perşembe, 12:14

Eğitim-İş Bursa Şubesi, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü ile restoran zincirleri bulunan ünlü bir köfteci arasında imzalanan protokol anlaşmasına yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

Eğitim-İş Bursa Şubesi Başkanı Yeliz Toy, “Gururla ifade ettikleri Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM), sermayenin ucuz emek kaynaklarından biridir” dedi.

Toy, “‘Meslek Lisesi Memleket Meselesi’ sloganıyla başlayan sermayeyle işbirliği süreci, 2002 sonrası MEB’in yerli sermaye grupları ile imzaladığı protokollerle geliştirilmiştir. Sermayenin iktidardan talep ettiği ucuz işgücü ihtiyacı önce iş birliği protokolleri ile başlamış, bugün ise mesleki ve teknik okullarla sınırlı kalmamış, 25 Aralık 2021’de MESEM’lerle yasal hale getirilmiştir” diye konuştu.

Toy, bu işbirliği nedeniyle öğrencilerin örgün eğitimden ayrılmak zorunda kaldıklarına dikkat çekerek şunları kaydetti:

ÖRGÜN EĞİTİME ‘BALTA’

Bugün her dört öğrenciden birinin aç olduğu, öğrenci başına 83 kuruş harçlığın düştüğü ve öğrencilerin simit dahi alamadığı koşullarda MESEM, devlet eliyle yasal çocuk işçiliğidir. Yakın zamanda MEB de A101 ile işbirliği protokolü, gelen tepkiler üzerine protokolü iptal etmiştir. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu yanlıştan dönmelidir.