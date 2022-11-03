MEB ile A101 arasındaki protokol iptal edildi: CHP'li Ağababa 'Mesleki beceri kisvesiyle' diyerek tepki gösterdi

03 Kasım 2022 Perşembe, 14:38

Millî Eğitim Bakanlığı ile A101 arasında, daha önce imzalanan protokol; gelen tepkiler üzerine iptal edildi.

Konuyu hazırladığı soru önergesi ile TBMM gündemine taşıyan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, protokolün iptalinin ardından yazılı açıklama yaptı. Ağbaba’nın açıklaması şu şekilde:

Millî Eğitim Bakanlığının gelen tepkiler üzerine 6 Ekim 2022 tarihinde imzaladığı A101 protokolünü iptal etmesi öğrenciler adına sevindirici bir gelişme. Bu protokol uygulansaydı MESEM’e kayıtlı öğrenciler, okul yerine haftanın dört günü ‘mesleki beceri’ kisvesiyle A101’de ucuza çalıştırılacaktı. Üstelik ücretleri de işsizler için ayrılan İşsizlik Sigorta Fonu’ndan karşılanacaktı. Hâlihazırda ciddi kâr marjı olan A101 market zinciri, kârına kâr katsın diye öğrencilerimizi köle gibi çalıştırılacaklardı. İşin bir diğer vahim boyutu ise bu protokolle devlet eliyle çocuk işçilik meşrulaştırılacaktı. Bakanlığın görevi üç harflilere ucuz iç gücü yetiştirmek midir? Öğrencileri ‘ağaç yaşken eğilir’ diyerek kölelik sistemine mi alıştırmaya çalışıyorlar?

"DİKKATLİ ŞEKİLDE TAKİP EDİYORUZ"



Gerek kamuoyunun gerek sendikaların ve partimizin tepkisiyle bu büyük yanlıştan dönülmüş oldu. Bakanlığın özellikle MESEM üzerinden bu tür girişimlerini dikkatli şekilde takip ediyoruz. Bakanlık da çalışma hayatı ve iş gücü piyasasına göre bu tarz protokolleri büyük bir titizlikle ve en ufak bir sömürü ve mağduriyete yol açmayacak şekilde hayata geçirmesi gerekiyor. Öğrencilerin pedagojik yetkinliği olan firmalarda gerçekten mesleki beceri kazanabileceği yerlerde pratik kazanması gerekiyor. Sömürü çarkı içerisinde iş kazası tehlikesiyle ucuz iş gücü olarak görülmesi açık ve net eğitim karşıtlığı ve emek düşmanlığıdır. Protokolde çok daha ağır şartlar olduğunu yine basına yansıyan haberlerden görüyoruz.

“A101’İ DEVLETE FİNANSE ETTİRECEKLERDİ”

Çocuklar yoksulluktan dolayı okullarını bırakmak zorunda kalıyor. Örgün eğitimin kapasitesi her geçen gün azalıyor; çocuklar okul görmeden yüz yüze eğitim almadan diploma sahibi oluyor. Çocukların kaderi marketlerde sömürülmek değil, sosyal devlet en iyi imkanları onlara sunmak zorundadır. Milli Eğitim Bakanlığı da ‘çocuk işçiliği’ teşvik etmek yerine onlara mesleki beceri kazandırmak ve bu yönde yatırım yapmak zorundadır. Öte yandan, yine basında yer alan haberlere göre üç harfli A101’in kendi çalışanlarını MESEM’e kaydettirip maaşlarını yine İşsizlik Sigorta Fonu’ndan karşılatmaya çalışmasıydı. Bakanlıklar bu konuda acilen soruşturma yapmalıdır. Devlet hiçbir üç harfliyi finanse etmekle mükellef değil. Eğer birileri MEB’in bu açığından faydalanıyorsa en ağır şekilde cezalandırılmalıdır.”