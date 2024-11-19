Öğrencilerden İtalya Konsolosluğu önünde vize isyanı

Yayınlanma: 19.11.2024 - 15:32

Güncelleme: 19.11.2024 - 15:32

İtalya’dan, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen yaklaşık 1000 Türk öğrenci, İtalya'nın İstanbul, İzmir ve Ankara’daki konsolosluklarının vize vermemesi nedeniyle mağdur oldu. İzmir İtalya Konsolosluğunun önünde bir araya gelen öğrenciler ve veliler, siyah çelenk bırakarak, İzmir İtalya Konsolosu Daniele Bianchi’ye yaşadıkları mağduriyetle ilgili mektup sundu.

Ortak basın açıklamasını okuyan Şenay Yalçıner, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek, öğrenciler 30 Kasım’a kadar vize alıp İtalya’ya gidemezlerse, üniversite kayıt haklarının ve burslarının yanacağını söyledi. İtalya’da üniversitelerin 20 Eylül itibariyle eğitime başladığını belirten Yalçıner, “Üniversiteler kabul mektuplarını Ocak, Şubat ayında öğrencilere gönderdi. Gençler hemen IDATA ofislerine vizeye başvurduklarında vize randevuları 5-7 ay sonrasına Haziran-Temmuz-Ağustos’a verildi. Evrakları tam olan ve İtalyan devletinin zorunluluğu olan minimum 6 bin 200 avro ve üzeri maddi gelir göstermesine rağmen vizelerini alamamaktadır. Vizelerini alamayan bazı öğrenciler burslarını kaybettiler ve üniversitelerine kayıt yaptıramadılar. Aileler, gençler konsoloslukların e-postaların defalarca yazdıkları halde yanıt alamadılar, konsolosluk yetkilileri telefon numaralara da yanıt vermemektedir. Maddi imkanı iyi olan esnaf ebeveyni olanlarla memur çocukları arasında esnaf olanların aleyhine bir uygulama var. Yeşil pasaport sahibi bir gence ‘İltica riskiniz vardır” yazısıyla vizesi reddedilmiştir” diye konuştu.

Benzer bir durum Erasmus programı kazanmış öğrencilerin de diğer Avrupa Birliği ülkelerinde yaşandığını aktaran Yalçıner, gerekirse Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) toplu dava açacaklarını dile getirdi. Yalçın konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İtalya Başbakanı Meloni ve İtalya Cumhurbaşkanıyla ile görüşmesini ve öğrencilerin vizelerinin 30 Kasım’dan önce verilmesi konusunda yardım etmesini talep etti.