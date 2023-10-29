Öğrencilerden muhteşem Cumhuriyet kutlaması

Yayınlanma: 29.10.2023 - 16:07

Güncelleme: 29.10.2023 - 16:15

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı çeşitli etkinliklerle yurda kutlanmaya devam ediyor. Ekin Koleji öğrencileri de “Cumhuriyet’in Yüzü” temalı bir program hazırlayarak coşkuya ortak oldu. Bakırçay Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen gecede öğrenciler yeteneklerini sergiledi.

Cumhuriyeti anlatan resimlerin ve boyanan maskelerin sergilendiği gece saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

İlkokul öğrencileri korusunun konseriyle devam eden gecede öğrenciler Ulu Önder Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü vals yaptığı anı canlandırdı. 10. Yıl, 50. yıl, 75. yıl ve son olarak da 100. yıl marşlarının hep bir ağızdan okuyan öğrencilerin performansı beğeni topladı.

Cumhuriyet’e giden yolda emeği geçen başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşları ve kuruluşta emeği geçen isimleri canlandıran öğrenciler kadına verilen değere dikkat çekti.

Cumhuriyet’in 100 yılına damga vuran Erzurumlu Kara Fatma’dan A Milli Kadın Takım Kaptanı Eda Erdem’e kadar birçok ismi de canlandıran öğrenciler kadın-erkek eşitliği, harf devrimi gibi Cumhuriyet kazanımlarını anlattı. Dakikalarca ayakta alkışlanan öğrenciler hep bir ağızdan söyledikleri İzmir Marşı ile geceyi noktaladı.