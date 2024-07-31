Öğrencileri riskli binada okutmuşlar!

Yayınlanma: 31.07.2024 - 15:10

Güncelleme: 31.07.2024 - 15:10

Isparta’da 23 Aralık 2022 tarihinde güçlendirmesi tamamlanıp eğitim öğretime açılan Yedişehitler İlkokulu ve Zehra Ulusoy İlkokulu’nda yapılan güçlendirme işleminin 22 Mayıs 2024 tarihinde kurulan komisyon tarafından incelemeleri yapıldı. İnceleme raporları sonucunda güçlendirme çalışmalarının projeye uygun olarak yapılmadığı tespit edildi. Güçlendirmenin tamamlandığı tarihinden bugüne kadar bu okullarda eğitim-öğretim devam etti. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul çalışanlarının hayatları tehlikeye atıldı. Konuya ilişkin gazetemize değerlendirmede bulunan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Savaşlarda bile en güvenilir yer olarak ilan edilen okulların bile güvenilir olmadığı bir ülkede yaşıyoruz. İşte bu, siyasi iktidarın okulları ne kadar önemsemediğinin bir göstergesi” dedi.

‘SAĞLIK, SİYASETİNİZDEN ÖNEMLİ’

Eğitim-İş Isparta Şubesi, konuyu gündemde tutmaları sonucunda Isparta Valiliği’nin konu hakkında soruşturma başlattığını açıkladı. Eğitim- İş Isparta Şubesi tarafından yapılan açıklamada, “Soruşturma başlatılmasını önemli bir adım olarak görüyoruz ama yeterli değildir. 23 Aralık 2022 tarihinde bu okulları teslim alan ve eğitim öğretime açan tüm yetkililerin görevden alınmasını bekliyoruz. Şimdi Isparta AFAD İl Müdürü olarak görevlendirilen eski İl Özel İdare Sekreteri Mahmut Zadeoğlu döneminde yapılan tüm kamu kuruluşlarındaki güçlendirmeler incelenmelidir. Öğrencilerimizin ve eğitim emekçilerinin sağlığı sizin siyasetinizden daha önemlidir” denildi.