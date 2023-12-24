Öğrencilerle camide buluşma: Terör örgütü Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen Âlimler ve Medreseler Birliği okullarda

Yayınlanma: 24.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.12.2023 - 03:20

Eğitimde son dönemlerde tarikat ve cemaatlerin faaliyetleri artarken özellikle ÇEDES projesiyle okullarda dini faaliyetler hız kazandı. Bu kapsamda terör örgütü Hizbullah’a fikri ve eylemsel yakınlığı ile bilinen Âlimler ve Medreseler Birliği de okullarda faaliyete başladı.

Başkanlığını eski Hizbullah İran Sorumlusu Enver Kılıçarslan’ın yaptığı birlik, ağırlıklı olarak Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde açtığı yasadışı kız ve erkek medreseleriyle biliniyor. Söz konusu medreselerde müderrislik yapan Mehmet Beşir Varol’un, MEB’e bağlı Hatay Reyhanlı Uluslararası Ebu Ubeyde Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde eğitim gören bazı öğrencilerle önceki gün camide bir araya geldiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet, Emniyet’in 2000’de hükümete verdiği Hizbullah raporunda Mehmet Beşir Varol’un örgütün “silahlı mücadeleyi savunan ve kurucu rehber Hüseyin Velioğlu’nun yönettiği İlimciler kolunun” yönetim kadrosunda yer aldığının, “tebliğ faaliyetlerinde” bulunduğunun ve Velioğlu’nun danışmanlarından olduğunun belirtildiğini gündeme getirmişti. Varol ayrıca, eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan suikastının “talimatçısı” olarak da biliniyor.







