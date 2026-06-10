Öğrenclier Bilal Erdoğan’ın katıldığı açılışa götürüldü, sınavın saati değiştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) arasında imzalanan protokol kapsamında Sakarya’da düzenlenen etkinlik, eğitim çevrelerinde tepkiye neden oldu. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün resmi yazısına göre, kentteki resmi okullarda öğrenim gören 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri dün Kentpark’ta düzenlenen TÜGVA Yaz Okulları Sakarya Lansmanı ve Gençlik Şöleni’ne götürüldü. Velilere izin belgeleri gönderilirken, bir öğretmenin öğrencilere ilettiği mesajda yaklaşık 600 öğrencinin etkinliğe katılacağı ve bu nedenle yazılı sınavın saatinin değiştirildiği görüldü.

Cumhuriyet’in ulaştığı Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yazısında, etkinliğin “Türkiye Gençlik Vakfı ile Bakanlığımız arasında imzalanan protokol kapsamında” yapıldığı belirtildi. Yazıda, Adapazarı, Arifiye, Erenler, Serdivan ve Sapanca ilçelerindeki resmi ortaokullarda öğrenim gören öğrencilerin Kentpark’taki programa katılacağı ifade edildi. Ayrıca etkinlik öncesinde okul müdürleri, Emniyet ve sağlık personelinin katılımıyla hazırlık toplantısı yapılmasının planlandığı kaydedildi.

İZİN BELGESİ DAĞITTILAR

Etkinlik öncesinde velilere dağıtılan izin belgesinde, öğrencilerin öğretmen refakatinde TÜGVA tarafından düzenlenen gençlik şölenine katılmalarına onay verilmesi istendi. Belgede velilerden öğrencinin etkinliğe katılımı için imza vermeleri talep edildi. Bir öğretmenin öğrencilere gönderdiği mesajda, “beş, altı ve yedinci sınıflardan 600 öğrenci ile Kentpark’ta TÜGVA gençlik şölenine katılacağız. Bundan dolayı yazılı sınavımızı birinci derste yapacağız” ifadeleri kullanıldı. Söz konusu mesaj, okul programının vakıf etkinliğine göre yeniden düzenlendiği eleştirilerine neden oldu. Sakarya’daki organizasyon ise yüzlerce öğrencinin ders saatleri içinde bir vakfın etkinliğine yönlendirilmesi ve sınav takviminin buna göre değiştirilmesi nedeniyle söz konusu tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.