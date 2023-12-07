Yayınlanma: 07.12.2023 - 15:16

Güncelleme: 07.12.2023 - 15:16

Milli Eğitim Bakanlığı alan değişikliği başvuru tarihlerini ve atama işleminin yapılacağı günü açıkladı. lan değişikliği yapmak şsteyen öğretmenler başvuru tarihlerini ve şartlarını merak etti. Peki, Öğretmen alan değişikliği başvuru tarihleri ne zaman? Alan değişikliği başvurusu nasıl yapılır? Öğretmenlerin alan değişikliği başvuru şartları nelerdir?

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin alan değişikliği hakkında başvuru yapabileceğini duyurdu. Öğretmenler alan değişikliği başvurularını 18-22 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Alan değişikliği başvuruları; e “mebbis.meb.gov.tr”veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki “Elektronik Başvuru Formu” aracılığıylayapılacaktır

Bu Duyuru kapsamında başvuruda bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu’nayansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeribilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederekyanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve ilmillî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

Lisans mezuniyetine bağlı olarak başvuruda bulunacak öğretmenler değiştirmek istediklerialana ilişkin mezuniyet bilgilerini MEBBİS’e işleteceklerdir.

Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil edenler ile birden fazla lisans mezuniyetiolanlar sadece bir alan için yer değişikliği başvurusunda bulunabileceklerdir.

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI ŞARTLARI NELER?

Bakanlığıkta kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerden adaylıkları kaldırılmış olmak şartıyla;

Öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atananların,

Öğrenimleri birden fazla alana kaynak teşkil edenlerin,

Görev yaptığı alan dışında başka bir alana kaynak olan lisans düzeyinde yükseköğretim bitirenlerin,

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Öğretmenlik Alanları,

Atama ve Ders Okutma Esasları ile eki çizelgeye göre, mezun oldukları yükseköğretim programına göre atanacakları alanlara,

Sınıf Öğretmeni olarak görev yapmakta iken 540 saatlik Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programını başarıyla tamamlayanların ise özel eğitim alanına,

Alan değiştirmek üzere başvuruları alınacaktır.