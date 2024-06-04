Yayınlanma: 04.06.2024 - 18:00

Güncelleme: 04.06.2024 - 18:00

MEB 2O bin öğretmen ataması sözlü sınavları 20 ilde belirlenen merkezlerde gerçekleştirilecek. Sözlü sınav giriş belgesinde, bina salon listesinde ve Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formunda adayın ismi ve T.C. kimlik numarası yer almayacak, bunların yerine adayın başvuru numarası kullanılacak. Peki, Öğretmen ataması sözlü sınav yerleri belli oldu mu? Öğretmen ataması sözlü sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar fotoğraflı sözlü sınav giriş belgelerini e-Devlet şifreleriyle alabilecek.

Adaylar sınava gireceği komisyon numarasını ise sınava giriş esnasında öğrenecek.

Sınav giriş belgesinde ve Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formunda yer alacak başvuru numarası adayın başvurusu esnasında sistem tarafından oluşturulacak. Başvuru numarası sadece bu sözlü sınav uygulamasında kullanılacak olup başka herhangi bir yerde kullanılmayacak.

Adayların sorulara sözlü olarak verdikleri cevaplar Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formuyla puanlanacak.

ÖĞRETMEN ATAMASINDA SÖZLÜ SINAVLAR NE ZAMAN?

20 bin öğretmen ataması sözlü sınavlar 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak. Sınavlar 20 ilde belirlenen merkezlerde gerçekleştirilecek.

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10, KPSSP121 ve KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puandan başlamak üzere atama alanları bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.