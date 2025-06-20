Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonu itibarıyla yapılacak Haziran ayı öğretmen seminerlerinin ayrıntılarını açıkladı. Peki, Öğretmen seminerleri ne zaman? Öğretmen seminerleri online mı?





ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonu itibarıyla yapılacak Haziran ayı öğretmen seminerlerinin ayrıntılarını açıkladı. 23-27 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek olan seminerler, bu yıl da yüz yüze yapılacak ve öğretmenlere istedikleri il veya ilçede katılma esnekliği sunulacak.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLINE MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin 2025 Haziran dönemi mesleki çalışma programına yönelik önemli bir açıklama yaptı. Tekin, öğretmenlerin 23-27 Haziran tarihlerinde istedikleri eğitim kurumlarında katılım sağlayabileceklerini belirterek, eğitimcilerin görüş ve talepleri doğrultusunda bu düzenlemeyi yaptıklarını vurguladı. Ayrıca öğretmenler, 5 günlük mesleki çalışma programını tamamladıktan sonra 30 Haziran 2025 tarihinde idari izinli sayılacaklar.



