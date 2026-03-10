Ara tatilde düzenlenecek öğretmen seminerleri için geri sayım başladı. 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak olan ikinci dönem ara tatilinin Ramazan Bayramı ile birleşmesi nedeniyle öğretmen seminerlerinin nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Peki, öğretmen seminerleri ne zaman? Öğretmen seminerleri online mı? İşte ayrıntılar...

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLINE MI, NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Öğretmenlerin seminer dönemine de değinen Tekin, ikinci ara tatil haftasının Ramazan Bayramı ile örtüştüğünü belirterek öğretmenlerin seminer dönemini merak ettiğini ifade etti. Tekin, bu nedenle seminerlerin çevrim içi (online) olarak gerçekleştirileceğini açıkladı.

İKİNCİ ARA TATİLDE ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre ikinci ara tatil, 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, 13 Mart Cuma günü derslerin bitmesiyle birlikte tatile başlayacak ve 23 Mart Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. Okullar ise 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak.