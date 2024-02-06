Öğretmen ve öğrenci sorunları için seferberlik yapılmaması büyük hata: Eğitim hâlâ enkaz altından çıkamadı!
Yıkılan okulların yerine hızlıca yenileri yapılamadı. Kalan okullarda da ikili eğitime geçildi. Öğrenciler psikolojik yakımın yanı sıra derin eşitsizliklerle mücadele etti.
Depremin üzerinden bir yıl geçmesine karşın yıkılan derslik ve okulların yerine başlatılan inşaatlar devam ediyor, okulların büyük çoğunluğu ikili eğitime geçti, öğrenme kaybının telafisi için eğitim seferberliği yapılmadı.
Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Türkiye’deki tüm öğrencilerin yüzde 21.4’ünün eğitim aldığı, öğretmenlerin ise yüzde 19.1’inin görev yaptığı depremin yaşandığı 11 ilde eğitim enkaz altından çıkarılamamıştır” dedi.
‘NET BİR BİLGİ YOK’
Çocukların ve gençlerin yaşadıkları büyük psikolojik yıkımın yanı sıra derin eşitsizliklerin de sürdüğünü belirten Özbay, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Bakanlığın paylaştığı verilere göre 500’e yakın, sendikamız tarafından yapılan tespitlere göre ise deprem nedeniyle hayatını kaybeden en az 931 eğitim emekçisi bulunmaktadır. Hâlâ kaybedilen öğrenci ve öğretmen sayıları ile ilgili net bir bilgi yok. Yıkılan derslik ve okulların yerine başlatılan inşaatlar gerekli hızla yürütülmemiş, birçok deprem ilinde okulların büyük çoğunluğu ikili eğitime geçmiştir. Ne öğrencilere ne eğitimcilere ilişkin kapsamlı bir rehabilitasyon seferberliği oluşturulmuş, hâlâ enkazlarla dolu şehirlerde öğrencilerin travmalarını her gün hatırlamasının önüne geçilmemiştir. Öğrencilerin konteyner ve çadırkentlerden okullara nasıl geleceği, eğitim emekçisinin okullara nasıl ulaşacağı bile hesaplanmamış, en temel sorunlar görmezden gelinmiştir.”
ÖĞRENCİLER DERSLİKLERE HASRET
Eğitim uzmanı Alaattin Dinçer, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “11 ilde toplam 22 bin 39 derslik yapılmasını planladık. 2 bin 571’ini 2023-2024 öğretim yılında hizmete açtık” açıklamasını hatırlatarak “Okullar açıldıktan sonra toplam 529 yeni derslik yapıldğı anlaşılıyor. Bir yılda 3 bin 100 derslik yapıldığına göre geriye kalan 18 bin 861 dersliğin MEB’in 2024 yılı bütçesinde yatırımlar için ayırdığı yaklaşık 100 milyar bütçe ile yapılması çok olası görünmüyor” dedi. Dinçer öğrencilerin birkaç yıl daha normal dersliklerde ders yapmaya hasret kalacaklarını öngörmenin mümkün olduğunu söyledi.
‘SORUNLAR GİDERİLMEDİ’
Eğitim Sen eğitim alanında öne çıkan sorunları şu başlıklar altında sıraladı:
- Depremzede eğitim emekçilerinin barınma sorunu devam ediyor.
- Okullarda temiz suya ulaşma sorunu sürüyor.
- Şehirdışındaki konteyner kentlerde kalan öğrencilerin ulaşım sorunu çözülmedi.
- Konteyner kentlerdeki öğrencilerin ders çalışma olanakları çok sınırlı.
- Aynı binada ikili eğitim öğretim yapan okullarda ders süresinin 30 dakikaya düşürülmesi nedeniyle öğrenciler, yaşıtlarına göre eksik ders görüyor.
- Prefabrik okullarda ısınma, ulaşım ve temizlik sorunları sürüyor.
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